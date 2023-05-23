Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken kalan yarışmacılar kimdir merak ediliyor. Şuanda Mavi ve Kırmızı takımda dörder yarışmacı bulunuyor. Bu yarışmacılardan birisi de Ertuğ oldu. Peki, Survivor Ertuğ kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir, evli mi, sevgilisi var mı? Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu hakkında detaylar yazımızda...

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Survivor Ertuğ oldu. Peki, Survivor Ertuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023'de gönüllüler takımında yer alan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu ilk başta Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 43 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.