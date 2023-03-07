Survivor yarışmacılarından Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Ertuğ'un İnstagram hesabı ve yaşı araştırılıyor. Peki, Survivor Ertuğ kimdir? Ertuğ Onur ne iş yapıyor? Survivor Ertuğ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Ertuğ'un hayatı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun mesleği ve İnstagram hesabı araştırılıyor. Peki, Survivor Ertuğ kimdir? Ertuğ Onur ne iş yapıyor? Survivor Ertuğ kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.