Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Ertuğ'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Ertuğ eşi kimdir? 2023 Survivor Ertuğ'un eşi Begüm İnstagram hesabı! Ertuğ Yaşlıoğlu eşi kim? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Ertuğ'un eşi merak konusu oldu. Peki, Survivor Ertuğ eşi kimdir? 2023 Survivor Ertuğ'un eşi Begüm İnstagram hesabı! Ertuğ Yaşlıoğlu eşi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.

SURVİVOR ERTUĞ EŞİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Ertuğ'un eşi Begüm Yaşlıoğlu'dur. Begüm Yaşlıoğlu, İnstagram'da @begubalcioglu kullanıcı adıyla 2.961 bin takipçisi bulunmaktadır.