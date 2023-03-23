Survivor Ertuğ eşi kim? Survivor Ertuğ kaç yaşında, nereli? Ertuğ Onur Yaşlıoğlu İnstagram hesabı!

Survivor'da yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılmaya başlandı. Ünlüler takımında yer alan Ertuğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Ertuğ eşi kim? Survivor Ertuğ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da bu akşam iletişim oyunu gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı. Büyük bir öneme sahip ödülü ünlüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımı sevdikleriyle görüştü. Ünlüler takımında yer alan Ertuğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Ertuğ eşi kim? Survivor Ertuğ kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.