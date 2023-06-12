Survivor Ertuğ elendi mi, nerede, neden yok, kaçıncı oldu? Survivor 2023 Ertuğ elendi mi, neden elendi? Survivor Ertuğ kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2023'de tüm finalistler belli oldu. Bugün yapılan oylama sonucunda Ertuğ adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu elendi mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu elendi mi, neden yok? Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu elendi mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertuğ Onur Yaşlıoğlu neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ERTUĞ ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Ertuğ Onur Yaşlıoğlu adaya veda eden isim oldu. Özgür ve Ertuğ 3. yarı finalist olmak için oylamaya çıktı. Daha az oy alan Ertuğ adaya veda etmiş oldu. Özgür 3. yarı finalist oldu.

SURVİVOR ERTUĞ KAÇINCI OLDU?

Survivor 2023'te Ertuğ 4. oldu.

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023'de gönüllüler takımında yer alan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu ilk başta Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 43 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.