Üye Girişi
Haberler

Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi?

Güncelleme:
Abone Ol

Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Ersin de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR ERSİN KİMDİR?

Ersin Korkut doğum tarihi: 8 Kasım 1977

Ersin Korkut kaç yaşında: 42 yaşında

Ersin Korkut nereli: Hakkari

Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır. Şimdi ise Tv8 adlı kanalda oyunculuk yapmaktadır.

Korkut, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

ERSİN KORKUT YER ALDIĞI YAPIMLAR

• Bir Demet Tiyatro

• Organize İşler : 2005 (Film)

• Kutsal Damacana : 2007 (Film)

• Neşeli Hayat : 2009 (Film)

• Çok Filim Hareketler Bunlar : 2009 (Film)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar : Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde

• Kutsal Damacana: Dracoola : 2011 (Film)

• Patron Mutlu Son İstiyor : 2014 (Film)

• Bana Bir Şeyler Oluyor : 2003

• İçimdeki Ses : 2015 (Film) Yılmaz rolünde

• Ekşi Elmalar : 2016

• Kolonya Cumhuriyeti : 2017

• Organize İşler 2: Sazan Sarmalı : 2019 - Ersin

• Feride : 2020

• Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi) Kanal D

• Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

• Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

• Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

• Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Survivor 2024 Televizyon Gündem Magazin Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi? Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title