Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu akşam iletişim oyunu sonrasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor son bölüm hangi yarışmacı elendi? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor son bölüm hangi yarışmacı elendi? Survivor kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.