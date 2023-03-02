Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz gün Survivor'a kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor son bölüm kim elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam eleme gerçekleşti. Konsey sonrasında hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor son bölüm kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Aziz

Fatih

Elanur

Çağla

Asena

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.