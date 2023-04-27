Survivor'da geçtiğimiz hafta hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından adaya veda eden isim araştırılmaktadır. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor geçtiğimiz hafta hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da geçtiğimiz hafta hangi yarışmacının veda ettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. En son hangi yarışmacı veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Survivor en son kim elendi? Survivor geçtiğimiz hafta hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Cansu

2. eleme adayı: Asena

3.eleme adayı: Ertuğ

4.eleme adayı: Aziz