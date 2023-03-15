Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün açık artırma oyunu oynanacak. Açık artırma başlamadan önce kim ne kadar kilo verdi tartıda hesaplanıyor. En çok kilo verenler açık artırma için en çok paraya sahip olacak. Peki, Survivor en çok kilo veren isimler kimler oldu? Survivor erkeklerde ve kadınlarda en çok kiloyu kim verdi? İşte detaylar...

Survivor 15 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı? 15 Mart 2023 Survivor açık arttırmada kimler ne yedi?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor en çok kilo veren isimler kimler oldu? Survivor erkeklerde ve kadınlarda en çok kiloyu kim verdi?

SURVİVOR 2023 BUGÜN HANGİ OYUN OYNANACAK?

Survivor'da 15 Mart 2023 tarihinde yani bugün açık artırma oyunu oynanıyor. En çok kilo verenler açık artırma için en çok paraya sahip olacak.

SURVİVOR'DA EN ÇOK KİLO VEREN İSİMLER KİMLER OLDU?

En çok kilo verenler en yüksek pezo miktarı ile başlayacak.

Erkeklerde en çok kilo veren isimler:

- Barış

- Murat

- Alper

- Özgür

Kadınlarda en çok kilo veren isimler:

- Elanur

- Cansu

- Asena