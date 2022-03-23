Survivor Elif nerede, neden yok? Survivor 2022 Elif sakatlandı mı, neden dokunulmazlık oyununda oynamıyor? Elif ne zaman yarışacak?

Elif sakatlandı mı? Elif yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Elif niye yok? Elif rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR ELİF NEREDE, NEDEN YOK?

Survivor All Star 23 Mart Dokunulmazlık oyununda Elif rahatsızlığından dolayı yarışta yer almadı. Elif bugünkü oyunda Ünlüler takımında bulunmuyor. Elif dünkü yarışmada baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamıştı. Bundan dolayı bugünkü dokunulmazlıkta oyunda yarışmadı.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

Yalım Gören ile evli olan Elif Gören'in çocuğu yoktur.

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