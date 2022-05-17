Survivor eleme ne zaman? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? - Haberler

Survivor eleme ne zaman? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı?
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TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor potada kim var seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim yazıldı gündeme geliyor. Peki, Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var?
Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor All Star haftanın 6 günü TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Bu hafta eleme adayları Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam kimin eleneceği belli olacaktır.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun hepsini Ünlüler takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler takımından bu hafta kesin bir yarışmacı adaya vedan eden isim olacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adaya veda eden isim belli olacak.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu