Survivor eleme ne zaman? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? - Haberler

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Survivor All Star haftanın 6 günü TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Bu hafta eleme adayları Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam kimin eleneceği belli olacaktır.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun hepsini Ünlüler takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler takımından bu hafta kesin bir yarışmacı adaya vedan eden isim olacak.

SURVİVOR POTADA KİM VAR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adaya veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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