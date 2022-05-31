Survivor eleme ne zaman, bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Çarşamba günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? - Haberler

Survivor eleme ne zaman, bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Çarşamba günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?
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Survivor All Star'da bugün ödülü oyunu oynanacak, dokunulmazlık olmayacak. Bunun ardından izleyiciler, Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Salı günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? merak etti. Peki, Survivor eleme günü Salı mı Çarşamba mı Perşembe mi? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Salı günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?
Survivor'da normalde eleme günleri Salı günüydü. Fakat yarın da yani Çarşamba günü de Survivor olacağı için eleme günü yarına çekildi.
Bu haftanın elemesi 1 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde yapılacaktır.
Bu haftanın eleme adayları:
- - Anıl
- - Ayşe
- - Sema
- - Batuhan
Yarışmaya en son geçen hafta Sude veda etmişti.
- Pazartesi: 20.00'da TV8'de
- Salı : 20.00'da TV8'de
- Perşembe: 20.00'da TV8'de
- Çarşamba 21:30'da TV'de
- Cuma: 20.00'da TV8'de
- Cumartesi: 20.00'da TV8'de
- Pazar: 20.00'da TV8'de
Survivor All Star 2022 yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
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