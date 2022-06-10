Survivor eleme konseyi ne zaman, bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?

SURVİVOR ELEME BUGÜN MÜ YARIN MI? ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Geçen hafta eleme Çarşamba günü yapılmıştı. Bu hafta ise eleme yarın yani 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Bu haftanın elemesi 11 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde yapılacaktır.

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 2. eleme adayı : Batuhan

Batuhan 3. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 4. eleme adayı : Anıl

Yarışmaya en son geçen hafta Evrim veda etmişti.

SURVİVOR GÜNLERİ 2022

Pazartesi: 20.00'da TV8'de

Salı : 20.00'da TV8'de

Perşembe: 20.00'da TV8'de

Çarşamba 21:30'da TV'de

Cuma: 20.00'da TV8'de

Cumartesi: 20.00'da TV8'de

Pazar: 20.00'da TV8'de

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

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