Survivor eleme konseyi ne zaman, bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? - Haberler

Survivor eleme konseyi ne zaman, bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?
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Survivor All Star'da bugün ödülü oyunu oynanacak, dokunulmazlık olmayacak. Bunun ardından izleyiciler, Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? merak etti. Peki, Survivor eleme günü Cumartesi mi Pazar mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Cumartesi günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?
Geçen hafta eleme Çarşamba günü yapılmıştı. Bu hafta ise eleme yarın yani 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Bu haftanın elemesi 11 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde yapılacaktır.
Bu haftanın eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Ayşe
- 2. eleme adayı : Batuhan
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Anıl
Yarışmaya en son geçen hafta Evrim veda etmişti.
- Pazartesi: 20.00'da TV8'de
- Salı : 20.00'da TV8'de
- Perşembe: 20.00'da TV8'de
- Çarşamba 21:30'da TV'de
- Cuma: 20.00'da TV8'de
- Cumartesi: 20.00'da TV8'de
- Pazar: 20.00'da TV8'de
Survivor All Star 2022 yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
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