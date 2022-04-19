Survivor eleme hangi gün, ne zaman? Survivor eleme gecesi ne zaman?

Survivor eleme hangi gün? Survivor All Star 2022'de büyük heyecan TV8 ekranlarında yeni bölümlerle devam ediyor. Soluk soluğu mücadelelerin verildiği Survivor'da her hafta bir yarışmacı eleme gecesi veda ediyor. 4 eleme adayının belirlendiği eleme konseyinde elenen isim SMS oylaması sonucu en düşük oyu alan kişi oluyor. Peki, Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme ne zaman? Survivor eleme gecesi ne zaman? İşte yanıtı...

SURVİVOR GÜNLERİ 2022

Pazartesi: 20.00'da TV8'de

Salı: 20.00'da TV8'de

Çarşamba: 20.00'da TV8'de

Perşembe: 20.00'da TV8'de

Cuma: 20.00'da TV8'de

Cumartesi: 20.00'da TV8'de

Pazar: 20.00'da TV8'de

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR ELEME HANGİ GÜN?

Survivor eleme gecesi her hafta Çarşamba günleri yapılmaktadır.

SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz