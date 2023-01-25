Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor 2.eleme ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli oldu. Yarışmacılardan Yusuf Güney, Chaby, Aleyna ve Aziz eleme adayı oldu. Eleme gecesinin ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor 2.eleme ne zaman gerçekleşecek? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: