Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2023 eleme konseyi bugün mü yapılacak? Survivor bu akşam eleme var mı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün iletişim oyunu oynanacak. Eleme konseyi ne zaman yapılacak izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2023 eleme konseyi bugün mü yapılacak? Survivor bu akşam eleme var mı? İşte detaylar...