Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2023 eleme konseyi bugün mü yapılacak? Survivor bu akşam eleme var mı?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün iletişim oyunu oynanacak. Eleme konseyi ne zaman yapılacak izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2023 eleme konseyi bugün mü yapılacak? Survivor bu akşam eleme var mı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2023 eleme konseyi bugün mü yapılacak? Survivor bu akşam eleme var mı?
Survivor'da bu haftanın eleme adayları şu şekilde:
1. eleme adayı : Cansu
2. eleme adayı : Aziz
3. eleme adayı : Alper
4. eleme adayı : Fatih
Evet Survivor'da bu akşam (16 Mart Perşembe) eleme yapılacak.
Henüz elenen kişi belli olmadı. Bu akşam canlı yayında açıklanacak.
Ünlüler
- Murat Eken
- Cansu Büşra Tuman
- Barış Telli
- Zeynep Alkan
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Nefise Karatay
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Yusuf Yıldız
- Merve Yıldırım
- Aysu Keskin
- Çağla Taşdelen
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Berdan Mardini
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aziz Ozan Dilber
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Osman Can Ural
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Batuhan Yeşilturna
- Senem Genç
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Chaby Han
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Aleyna Elibol