Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Salı günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı? Bugün eleme var mı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor eleme bugün mü, yarın mı? Survivor 2022 eleme ne zaman, Salı günü mü? Survivor adaya kim veda etti, açıklandı mı?

SURVİVOR ELEME BUGÜN MÜ YARIN MI? ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Survivor'da eleme günü Salı günleridir . Yarın yani Çarşamba günü TV8'de dizi olduğu için eleme günü bugün yani Salı günüdür.

Bu haftanın elemesi 24 Mayıs Salı 2022 tarihinde yapılacaktır.

Bu haftanın eleme adayları:

- Ayşe

- Berkan

- Sude

- Hikmet

Yarışmaya en son geçen hafta Seda veda etmişti.

SURVİVOR GÜNLERİ 2022

Pazartesi: 20.00'da TV8'de

Salı : 20.00'da TV8'de

Perşembe: 20.00'da TV8'de

Cuma: 20.00'da TV8'de

Cumartesi: 20.00'da TV8'de

Pazar: 20.00'da TV8'de

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

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