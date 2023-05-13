Survivor eleme bugün mü? 13 Mayıs 2023 bugün eleme konseyi var mı, ne zaman başlayacak?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme konseyi olacak mı merak edildi. Peki, Survivor eleme bugün mü? 13 Mayıs bugün eleme konseyi var mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme bugün mü? 13 Mayıs bugün eleme konseyi var mı, ne zaman başlayacak?
SURVİVOR BUGÜN ELEME VAR MI?
Evet, bugün araba ödüllü ödül oyunundan sonra eleme konseyi yapılacak. Eleme konseyinin birazdan başlaması bekleniyor.
SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu haftanın eleme adayları şöyle:
1. eleme adayı : Ertuğ
2. eleme adayı : Buse
3. eleme adayı : Kürşat
4. eleme adayı : Asena