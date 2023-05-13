Survivor eleme bugün mü? 13 Mayıs 2023 bugün eleme konseyi var mı, ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün eleme konseyi olacak mı merak edildi. Peki, Survivor eleme bugün mü? 13 Mayıs bugün eleme konseyi var mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...