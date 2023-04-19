Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve Gönüllüler bir isim çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayları kimlerdir, 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. eleme adayları kim? 18-19 Nisan Survivor 2023 Mavi ve Kırmızı takım eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme adayları kimlerdir, 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. eleme adayları kim? 18-19 Nisan Survivor 2023 Mavi ve Kırmızı takım eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu haftanın son dokunulmazlık oyununu setlerde 2-1 Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler bir isim çıkartmış oldu.

SURVİVOR 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllülerde performans 1. si %79 ile Özgür olduğu için Asena otomatikman eleme adayı olmuş oldu.

SURVİVOR TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta toplam 6 eleme adayı var. Eleme adayları aşağıdaki gibidir: