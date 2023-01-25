Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da 4 yarışmacı eleme adayı oldu. Ünlülerden ve gönüllülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: