Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor eleme potasında kim var? 27 Şubat Survivor elenen isim belli oldu mu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlülerden ve gönüllülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor eleme potasında kim var? 27 Şubat Survivor elenen isim belli oldu mu?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından ünlüler takımında konseyde eleme gecesi gerçekleşmiştir.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: