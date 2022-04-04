Survivor eleme adayları kimler? SON DAKİKA! Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti?
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Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme eleme adayı belirlemek bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme eleme adayı belirlemek bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti? İşte bilgiler...
- Barış
- Gizem
- Ardahan
- Gökhan
Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda sonuçlar şu şekilde:
Kadınlar Mücadelesi:
Ünlülüler 7 - 8 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlülüler 8 - 3 Gönüllüler
En İyiler Mücadelesi:
Ünlülüler 3 - 0 Gönüllüler
GENEL SKOR
Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler
Dokunulmazlık oyununu ünlülüler takımı kazandı.
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında bir isim bu akşam eleme adayı olacak.
Oylama sonucu şu şekilde:
- Yağmur: 5
- Gökhan: 5
- Hikmet: 1
- Sude: 1
Eşitlik olduğu için açık oylamaya gidildi:
- Gökhan: 5
- Yağmur: 5
Açık oylamada da eşitlik çıktığı için performans yüzdesi yüksek olan Anıl yokluk adasına gidecek olan ismi belirledi: Gökhan
4. eleme adayı Gökhan oldu.