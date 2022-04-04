Survivor eleme adayları kimler? SON DAKİKA! Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti?

Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme eleme adayı belirlemek bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? Survivor 1. 2. 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti? İşte bilgiler...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Barış

Gizem

Ardahan

Gökhan

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlülüler 7 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlülüler 8 - 3 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlülüler 3 - 0 Gönüllüler

GENEL SKOR

Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu ünlülüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında bir isim bu akşam eleme adayı olacak.

Oylama sonucu şu şekilde:

Yağmur: 5

Gökhan: 5

Hikmet: 1

Sude: 1

Eşitlik olduğu için açık oylamaya gidildi:

Gökhan: 5

Yağmur: 5

Açık oylamada da eşitlik çıktığı için performans yüzdesi yüksek olan Anıl yokluk adasına gidecek olan ismi belirledi: Gökhan

4. eleme adayı Gökhan oldu.

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