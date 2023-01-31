Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 30 Ocak Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da 4 yarışmacı eleme adayı oldu. Ünlülerden ve gönüllülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 30 Ocak Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. İşte, Survivor bu haftanın eleme adayları: