Survivor eleme adayları kimler? 16 Ocak 1. 2. 3. 4. eleme adayları kim oldu? Haftanın tüm eleme adayları kim? Ünlülerde performans 1. leri kimler?
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Survivor 2023'te sezonun ilk 2 dokunulmazlığı oynandı. İlk 2 dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler eleme adayı çıkarttı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? 16 Ocak 1. 2. 3. 4. eleme adayları kim oldu? Haftanın tüm eleme adayları kim? İşte ayrıntılar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme adayları kimler? Haftanın tüm eleme adayları kim?
SURVİVOR 16 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da bugün Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde kazandı ve 2-0 dokunulmazlığı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Ünlüler haftanın 2. eleme adayını da çıkarttı. Aynı zamanda performans birincileri de eleme adayı söyledi ve bu hafta toplam 4 kişi eleme potasına girdi.
- Ünlüler kadınlarda performans 1. si : Cansu
- Ünlüler erkeklerde performans 1. si : Barış
Kadınlarda performans birincisi Cansu, Ümit'in ismini söyledi. Erkeklerde performans birincisi Barış, Kürşat'ın ismini söyledi.
Survivor eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Seçkin
- 2. eleme adayı : Berdan
- 3. eleme adayı : Ümit
- 4. eleme adayı : Kürşat