Survivor eleme adayları kimler? 16 Ocak 1. 2. 3. 4. eleme adayları kim oldu? Haftanın tüm eleme adayları kim? Ünlülerde performans 1. leri kimler?

Survivor 2023'te sezonun ilk 2 dokunulmazlığı oynandı. İlk 2 dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler eleme adayı çıkarttı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? 16 Ocak 1. 2. 3. 4. eleme adayları kim oldu? Haftanın tüm eleme adayları kim? İşte ayrıntılar...