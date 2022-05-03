Yokluk adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 4. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 2 Mayıs Pazartesi bugün Survivor yokluk adasına kim gitti, yokluk adasında kim var? merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mayıs kimler yazıldı? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Sude : 5

Merve : 2

Buna göre haftanın 4. eleme adayı Sude oluyor. Sude yokluk adasına gidecek son isim olacak.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Barış

Barış 3. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 4. eleme adayı : Sude

Buna göre bu hafta eleme potasında Evrim, Barış, Ayşe ve Sude yer aldı.

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