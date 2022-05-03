Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mayıs kimler yazıldı? Yokluk adasına kim gitti?
- Güncelleme:
2 Mayıs Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mayıs kimler yazıldı? Yokluk adasına kim gitti? İşte bilgiler...
Yokluk adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 4. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 2 Mayıs Pazartesi bugün Survivor yokluk adasına kim gitti, yokluk adasında kim var? merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 2 Mayıs kimler yazıldı? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk kampına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Sude : 5
- Merve : 2
Buna göre haftanın 4. eleme adayı Sude oluyor. Sude yokluk adasına gidecek son isim olacak.
Haftanın eleme adayları şöyle:
- 1. eleme adayı : Evrim
- 2. eleme adayı : Barış
- 3. eleme adayı : Ayşe
- 4. eleme adayı : Sude
Buna göre bu hafta eleme potasında Evrim, Barış, Ayşe ve Sude yer aldı.