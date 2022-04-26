Yokluk adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 4. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 25 Nisan Pazartesi bugün Survivor yokluk adasına kim gitti, yokluk adasında kim var? merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 25 Nisan kimler yazıldı? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk adasına kim gitti? Yokluk kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Ayşe : 5

Anıl : 2

Adem : 1

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Gökhan

Gökhan 3. eleme adayı : Barış

Barış 4. eleme adayı : Ayşe

Buna göre bu hafta eleme potasında Evrim, Gökhan, Barış ve Ayşe yer aldı.

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