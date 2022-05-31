Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. eleme adayları! 31 Mayıs Survivor All Star eleme adayları kimdir? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? - Haberler

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem erkeklerde hem kadınlarda oyunu kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak.

SURVİVOR 31 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu haftanın 4. eleme adayı otomatikman Batuhan oldu. Bu hafta Adem hariç komple Ünlüler takımı eleme adayı oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Anıl

Anıl 2. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 3. eleme adayı : Sema

Sema 4. eleme adayı : Batuhan

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Sude olmuştu. Ek olarak bugün Ünlüler takımı haftanın 4. eleme adayını çıkaracak.

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