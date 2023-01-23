Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Pazar günü gerçekleşen oylama sonrasında 2 kişi yokluk adasına gidecek. Peki, Survivor eleme adayları kim? Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor konseyde çıkan isim ne? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme gerçekleşti. Eleme sonucunda 2 kişi yokluk adasına gidecek. Peki, Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor konseyde çıkan isim ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Performans birincisi Zeynep'in oyuyla ikinci aday Ertuğ olmuştur. Oylama sonucu sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf: 4

Kürşat: 3

Ertuğ: 1

Buse: 1

Çağla:1

Cansu: 1

Aysu:1