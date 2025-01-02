Survivor eleme adayları kim? 2 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var?
Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları araştırıldı. 2 Ocak Perşembe günü Survivor'da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme adayları kim olacak, izleyicilerin merakı devam ediyor.
Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu akşamki bölümde heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyicilerin merakla beklediği Survivor eleme adayları merak edildi. 2 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimlerin olduğu merak konusu. Survivor eleme adayları kim? 2 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var?
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
Survivor 2025'te ilk dokunulmazlık oyununu 12-3 skorla kaybeden Gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Göksu'yu belirledi.
2. eleme adayı bugün açıklanacak.
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu akşamki bölümde heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyicilerin merakla beklediği Survivor eleme adayları merak edildi. 2 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimlerin olduğu merak konusu. Survivor eleme adayları kim?