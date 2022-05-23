Survivor eleme adayları kim? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı? - Haberler

4 eleme adayı kim? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 4. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 23 Mayıs Pazartesi bugün Survivor kim gitti, oylama başladı mı? merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Sude : 4

Adem : 2

Buna göre haftanın 4. eleme adayı Sude oluyor. Sude bu haftanın son eleme adayı oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Berkan

Berkan 2. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 3. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 4. eleme adayı : Sude

Buna göre bu hafta eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer aldı.

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

Eleme yarın (24 Mayıs Salı günü) yapılacak.

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