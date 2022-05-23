Survivor eleme adayları kim? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı? - Haberler

Survivor eleme adayları kim? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı?
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23 Mayıs Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı? İşte bilgiler...
4 eleme adayı kim? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da yeni haftanın 4. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 23 Mayıs Pazartesi bugün Survivor kim gitti, oylama başladı mı? merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs kimler yazıldı? Survivor eleme ne zaman, oylama başladı mı? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Sude : 4
- Adem : 2
Buna göre haftanın 4. eleme adayı Sude oluyor. Sude bu haftanın son eleme adayı oldu.
Haftanın eleme adayları şöyle:
- 1. eleme adayı : Berkan
- 2. eleme adayı : Ayşe
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Sude
Buna göre bu hafta eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer aldı.
Eleme yarın (24 Mayıs Salı günü) yapılacak.