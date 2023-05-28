Survivor eleme adayı neden açıklanmadı, Yusuf'un belirlediği eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor 2023 Yusuf'un seçtiği eleme adayı kimdir?
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Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2. bireyse dokunulmazlık oynanıyor. Normalde Yusuf 2. dokunulmazlığı kazandı fakat henüz eleme adayı açıklanmadı. Çünkü Survivor bugünkü oyunu tekrar yayınlamaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı neden açıklanmadı, Yusuf'un belirlediği eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor 2023 Yusuf'un seçtiği eleme adayı kimdir? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme adayı neden açıklanmadı, Yusuf'un belirlediği eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor 2023 Yusuf'un seçtiği eleme adayı kimdir?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı. Yusuf eleme adayı belirledi.
Haftanın 2. dokunulmazlığını Yusuf kazandı. Birazdan Yusuf eleme adayını söyleyecek. Yusuf eleme adayını söyleyeceği anda program reklama girdi. Fakat reklamdan sonra bugünkü dokunulmazlık tekrar gösterilmeye başlandı.
- 1. eleme adayı : Asena
- 2. eleme adayı : -
Haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı fakat Vikipedi'de yer alan bilgilere göre 2. eleme adayı Cansu oldu.
Yusuf'un seçtiği eleme adayı kim oldu bilinmiyor, reklamdan sonra o bölüm gösterilmedi. Fakat Vikipedi'de yer alan bilgilere göre haftanın 2. eleme adayı Cansı oldu.