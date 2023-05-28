Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2. bireyse dokunulmazlık oynanıyor. Normalde Yusuf 2. dokunulmazlığı kazandı fakat henüz eleme adayı açıklanmadı. Çünkü Survivor bugünkü oyunu tekrar yayınlamaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı neden açıklanmadı, Yusuf'un belirlediği eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor 2023 Yusuf'un seçtiği eleme adayı kimdir? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor eleme adayı neden açıklanmadı, Yusuf'un belirlediği eleme adayı kim oldu? 28 Mayıs Survivor 2023 Yusuf'un seçtiği eleme adayı kimdir?

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı. Yusuf eleme adayı belirledi.

SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlığını Yusuf kazandı. Birazdan Yusuf eleme adayını söyleyecek. Yusuf eleme adayını söyleyeceği anda program reklama girdi. Fakat reklamdan sonra bugünkü dokunulmazlık tekrar gösterilmeye başlandı.

SURVİVOR HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1. eleme adayı : Asena

Asena 2. eleme adayı : -

Haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı fakat Vikipedi'de yer alan bilgilere göre 2. eleme adayı Cansu oldu.

SURVİVOR 2023 YUSUF KİMİ ELEME ADAYI OLARAK SEÇTİ?

Yusuf'un seçtiği eleme adayı kim oldu bilinmiyor, reklamdan sonra o bölüm gösterilmedi. Fakat Vikipedi'de yer alan bilgilere göre haftanın 2. eleme adayı Cansı oldu.