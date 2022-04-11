Survivor eleme adayı kim? SON DAKİKA! Survivor haftanın eleme adayları kim? Yokluk adasına kimler gitti?

Survivor eleme adayı kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Yokluk adasına giden bir isim daha dün akşam belli oldu. Survivor eleme adaylarının belli olduğu haftada son yazılan isim kim oldu? İşte, detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor eleme adayı pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından netleşti. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Barış ve Gizem olarak seçilmişti. Pazar akşamı gerçekleşen konseyde de Perviz 3. eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı bu kez kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Gönüllüler takımı ise yenilmezlik serisini devam ettirmek için elinden geleni yaptı. İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında kazanan ünlüler takımı oldu.

Haberler.com - Gündem