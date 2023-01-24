Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında gerçekleşen oylamanın sonucu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm kim elendi? Survivor eleme potasına kim yazıldı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme gerçekleşti. Eleme sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm kim elendi? Survivor eleme potasına kim yazıldı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

Survivor bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: