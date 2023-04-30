Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasında kim var? 30 Nisan Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu oynanmasının ardından takımlar arasında eleme gerçekleşti. Yarışmacılardan hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasında kim var? 30 Nisan Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme potasında Asena, Aziz, Ertuğ, Cansu ve Halil İbrahim yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Halil İbrahim Göker olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Mavi takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Barış

2. eleme adayı: