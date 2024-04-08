Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? sorularına yanıt aranıyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor'da heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. Yarışmacılar arasında büyük bir rekabetin yaşandığı eleme gecesinde 2. potaya giren isim merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Mavi Takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu da kaybetti ve konseyde gitme adayını belirledi. Bu sefer haftanın 2. eleme adayı olarak Hakan potaya girdi.

SURVİVOR ALL STAR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Yiğit Poyraz oldu. Adaya veda eden Yiğit Poyraz veda konuşmasını şu sözlerle yaptı: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup bitenleri. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan bir kere beni darmaduman etti sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim mental olarak kötü bir dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da o yüzden arkadaşlarıma bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım böyle bir hırslanmaya gerçek Survivor'u bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız, meydan okumalarımız kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum ama olmadı büyük konuştum, büyük patladım, büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı ve bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan, takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ben zorladım onları yazmalarını. Ama bu onlar için de kötü oldu. Teşekkür ederim her şey için sağ olun." dedi.