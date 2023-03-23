Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. ve 5. eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımını kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Ünlülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 4. ve 5. eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Fatih, Cansu, Aziz ve Alper arasında eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim gönüllüler takımından Fatih oldu. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz sene All Star'ın ile üzerinde bir oy kullanımı oldu, çok şaşkınım" dedi. Konseyde yarışmacılardan en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Fatih oldu. Veda konuşmasında yaşadığı üzüntüden bahseden Fatih, "Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam af ola" dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış