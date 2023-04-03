Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim? 2 Nisan Survivor eleme adayları kimler?

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim? 2 Nisan Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...