Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim? 2 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim? 2 Nisan Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımını kazanmasının ardından gönüllüler takımında eleme gerçekleşti. Gönüllülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu.Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim? 2 Nisan Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için takımlar mücadele etti. 2 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı olmuştur.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği oyunun kazananı Ünlüler takımı olmuştur. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşti. Konsey sona erdiğinde eleme adayları haberimizin içerisinde yer alacaktır...