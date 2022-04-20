Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler takımı bu hafta dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur oldu. Yapılan oylama sonucunda adaya bir kişi veda etti.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta Gönüllüler takımından dört aday çıktı. Eleme potasında Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur vardı. Yapılan oylama sonucunda aralarından en düşük oy alan bu hafta Survivor'a veda etti. Survivor yarışmasına bu hafta elenen isim Yağmur oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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