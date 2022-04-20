Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? - Haberler

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve yokluk adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve dokunulmazlığı kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor adaya kim veda etti? 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler takımı bu hafta dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

Bu hafta Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur oldu. Yapılan oylama sonucunda adaya bir kişi veda etti.

Survivor All Star'da bu hafta Gönüllüler takımından dört aday çıktı. Eleme potasında Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur vardı. Yapılan oylama sonucunda aralarından en düşük oy alan bu hafta Survivor'a veda etti. Survivor yarışmasına bu hafta elenen isim Yağmur oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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Survivor All Star, Acun Medya, Tv8, Gündem, Magazin, Haberler

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