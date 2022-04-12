Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta dört defa dokunulmaz oyunu oynandı. İlk üç dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Son oynanan dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk üç aday Ünlüler takımından çıktı. Barış, Gizem ve Perviz eleme adayları olurken son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Ayşe aday eleme adayı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe eleme adayları oldu. Yokluk adasına giden son isim Ayşe oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor'a veda eden isim açıklanacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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