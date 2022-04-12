Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?
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TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve dokunulmazlığı kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor adaya kim veda etti? 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor sürgün adasına kim gitti?
Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta dört defa dokunulmaz oyunu oynandı. İlk üç dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Son oynanan dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kazandı.
Bu hafta Survivor All Star'da ilk üç aday Ünlüler takımından çıktı. Barış, Gizem ve Perviz eleme adayları olurken son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Ayşe aday eleme adayı oldu.
Survivor All Star'da bu hafta Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe eleme adayları oldu. Yokluk adasına giden son isim Ayşe oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor'a veda eden isim açıklanacak.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu