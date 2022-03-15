Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oylama sonucu bir kişiyi aday çıkaracak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

2022 Survivor kim eleme adayı oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda Mert birinci gitme adayı oldu.

Oylama sonucunda çıkan isimler :

Mert : 6

Barış : 3

Gizem : 1

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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