Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi?
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TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star kim elendi ve eleme adayı kim oldu soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve dokunulmazlığı kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor adaya kim veda etti? 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor sürgün adasına kim gitti?
Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oylama sonucu bir kişiyi aday çıkaracak.
2022 Survivor kim eleme adayı oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda Mert birinci gitme adayı oldu.
Oylama sonucunda çıkan isimler :
Mert : 6
Barış : 3
Gizem : 1
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu