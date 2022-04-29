Survivor eleme adayı kim oldu, kim yazıldı? 29 Nisan Survivor eleme adayları kimdir? Gönüllüler'in eleme potasına kim gitti?

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım en iyiler mücadelesinde 3-2 'lik skorla Ünlüler oldu. Ünlüler ve Gönüllüler kadınlar ve erkeklerde 1-1 berabere kaldı. Oyun best-off'a gitti. En iyiler mücadelesinde ise 3-2 Ünlüler kazanan takım oldu.

SURVİVOR 29 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Gönüllüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama birazdan yapılacak ve puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Evrim : 5

5 Parviz : 3

Buna göre haftanın 1. eleme adayı Evrim oluyor.

Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Gökhan olmuştu. Ek olarak bugün Gönüllüler takımı 1. eleme adayı çıkardı.

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