Survivor eleme adayı kim oldu, kim yazıldı? 29 Nisan Survivor eleme adayları kimdir? Gönüllüler'in eleme potasına kim gitti?
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Survivor'da bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 29 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 29 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım en iyiler mücadelesinde 3-2 'lik skorla Ünlüler oldu. Ünlüler ve Gönüllüler kadınlar ve erkeklerde 1-1 berabere kaldı. Oyun best-off'a gitti. En iyiler mücadelesinde ise 3-2 Ünlüler kazanan takım oldu.
Ada konseyinde Gönüllüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama birazdan yapılacak ve puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Evrim : 5
- Parviz : 3
Buna göre haftanın 1. eleme adayı Evrim oluyor.
Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Gökhan olmuştu. Ek olarak bugün Gönüllüler takımı 1. eleme adayı çıkardı.