Survivor eleme adayı kim oldu, kim yazıldı? 25 Nisan Survivor eleme adayları kimdir? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti?

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Ayşe : 5

5 Anıl : 2

2 Adem : 1

Buna göre Ayşe 4. eleme adayı oldu.

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Evrim

2. eleme adayı : Gökhan

3. eleme adayı : Barış

4. eleme adayı : Ayşe

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Yağmur olmuştu. Ek olarak bugün Ünlüler takımı 4. eleme adayı çıkardı.

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