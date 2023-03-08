Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mart Survivor 2.eleme adayı kim? Survivor eleme potasına kim yazıldı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Ünlülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mart Survivor 2.eleme adayı kim? Survivor eleme potasına kim yazıldı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da elemenin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımı arasında eleme gerçekleşmiştir. Konseyden hangi yarışmacının ismi çıktığı merak konusu oldu. Yapılan oylama sonrasında Ertuğ 2 oy Barış Telli ise 6 oy almıştır. Böyle haftanın ilk eleme adayı Barış Telli olmuştur.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşecek. Konsey sonrasında eleme adayının ismi haberimizin içerisinde yer alacaktır.