Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2022 bu akşam Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler

Dün akşam gerçekleşen eleme ardından son 10 isim mücadeleye devam ediyor. Peki, 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? İşte Survivor yeni takımlar ve kaptanlar…

SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 8 Haziran 2022 - Kadınlar ve erkeklerde kaptanlık oyununu kazananlar belli oldu

Nagihan Karadere Kadınlar'ın takım kaptanı oluyor.

Erkeklerde Avatar Atakan takım kaptanı oluyor.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR

Survivor'da yeni takımlar şöyle:

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Ayşe

Anıl

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Nisa

Ogeday

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi haftanın ilk eksilmeme mücadelesi oldu.

İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kırmızı takım konseyde mücadele edecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 1. Eleme adayı bugün belli oluyor. Yeni takımlarla gerçekleştirilen yeni dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım konseyde mücadele verecek.

Survivor All Star eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi ardından belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da büyük finale haftalar kala heyecan artarken eleme konseyi hem duygusal hem de nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecanlı geçen ödül oyununun hemen ardından haftanın elemesinde, eleme adayları olan Evrim, Anıl, Nisa ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.

Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada rakiplerinden daha az SMS oyunu alan yarışmacının Evrim olduğunu duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden Evrim, duygusal anlar yaşayarak tüm kırmızı ve mavi takım yarışmacılarını sevdiğini söyledi.

Haberler.com - Gündem