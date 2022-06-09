Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2022 bu akşam Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler

Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Haziran 2022 bu akşam Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor All Star yeni bölüm bu akşam TV8 ekranlarında yine heyecanı doruğa taşıyor. Son bölümde gerçekleşen elemenin ardından haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi verilecek. Peki, 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? İşte Survivor yeni takımlar ve kaptanlar…
Dün akşam gerçekleşen eleme ardından son 10 isim mücadeleye devam ediyor. Peki, 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? İşte Survivor yeni takımlar ve kaptanlar…
Survivor All Star 8 Haziran 2022 - Kadınlar ve erkeklerde kaptanlık oyununu kazananlar belli oldu
Nagihan Karadere Kadınlar'ın takım kaptanı oluyor.
Erkeklerde Avatar Atakan takım kaptanı oluyor.
Survivor'da yeni takımlar şöyle:
Adem
Batuhan
Ayşe
Anıl
Nagihan
Berkan
Atakan
Hikmet
Nisa
Ogeday
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi haftanın ilk eksilmeme mücadelesi oldu.
İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kırmızı takım konseyde mücadele edecek.
Survivor 1. Eleme adayı bugün belli oluyor. Yeni takımlarla gerçekleştirilen yeni dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım konseyde mücadele verecek.
Survivor All Star eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi ardından belli olacak.
Survivor'da büyük finale haftalar kala heyecan artarken eleme konseyi hem duygusal hem de nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecanlı geçen ödül oyununun hemen ardından haftanın elemesinde, eleme adayları olan Evrim, Anıl, Nisa ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.
Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada rakiplerinden daha az SMS oyunu alan yarışmacının Evrim olduğunu duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden Evrim, duygusal anlar yaşayarak tüm kırmızı ve mavi takım yarışmacılarını sevdiğini söyledi.