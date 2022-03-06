Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, haftanın beş günü, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanıyor. Bu akşam ise bir eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve performans birincisinin belli olduğu gecede bir de eleme adayı açıklanıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Survivor...
Survivor eleme adayı kim oldu, 6 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor.
6 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da bir eleme adayı daha belli oluyor. En fazla ismi yazılan yarışmacı olarak sürgün adasına gidecek. Hafta içi eleme adaylarının belli olması ile potadaki isimler SMS oylamasında karşılaşacak. Eleme adayı henüz belli olmadı.
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