Survivor eleme adayı kim oldu, 6 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor.

6 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da bir eleme adayı daha belli oluyor. En fazla ismi yazılan yarışmacı olarak sürgün adasına gidecek. Hafta içi eleme adaylarının belli olması ile potadaki isimler SMS oylamasında karşılaşacak. Eleme adayı henüz belli olmadı.

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