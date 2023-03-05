Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Ünlüler bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mart Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler ada konseyinde bir isim çıkarttı.

SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Murat haftanın 2. eleme adayı oldu.

Oylar şu şekilde:

Murat : 5

Aysu : 1

Buse : 1

Halil : 1

SURVİVOR HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Murat

Haftanın 1. eleme adayı Barış olurken 2. eleme adayı ise Murat oluyor.