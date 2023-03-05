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Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

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Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Bunun ardından ada konseyinde Ünlüler bir aday çıkarttı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mart Survivor eleme potasına kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim? Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler ada konseyinde bir isim çıkarttı.

Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Murat haftanın 2. eleme adayı oldu.

Oylar şu şekilde:

  • Murat : 5
  • Aysu : 1
  • Buse : 1
  • Halil : 1

Survivor eleme adayı kim oldu? 4-5 Mart 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Murat

Haftanın 1. eleme adayı Barış olurken 2. eleme adayı ise Murat oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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