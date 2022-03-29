Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Salı Survivor eleme adayı kimdir? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti?
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Survivor'da bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Ünlüler oldu. Ünlüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Buna göre Gönüllüler bugün 2 eleme adayı daha çıkartmış olacak. Bu hafta toplam 4 eleme adayı Gönüllüler'den olacak.
Ada konseyinde Gönüllüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Gökhan : 7
- Yağmur : 6
Buna göre haftanın 3. eleme adayı Gökhan oluyor.
Gökhan haftanın 3. eleme adayı oluyor.
Haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:
- 1. eleme adayı : Evrim
- 2. eleme adayı : Hikmet
- 3. eleme adayı : Gökhan
- 4. eleme adayı : Yasin
Performans 1. si Berkan 4. eleme adayı için Yasin'in ismini söyledi.
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Bora olmuştu. Ek olarak dün Ünlüler takımından Elif rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Bu hafta adaya Gönüllüler takımından bir isim veda edecek.