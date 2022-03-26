Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mart Cumartesi Survivor eleme adayı kimdir? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti?

Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Ünlüler oldu. Ünlüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Buna göre Gönüllüler en az 3 eleme adayı çıkartmış olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Gönüllüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.

Oylamalar şöyle:

Gökhan : 2

Hikmet : 6

Ardahan : 5

Eleme adayı Hikmet oluyor.

Hikmet ve Ardahan'ın 5'er oyu var. Birazdan hangi isim eleme adayı olacak açıklanacaktır.

Haftanın 2. eleme adayı 6 oyla Hikmet oluyor.

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Hikmet

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Bora olmuştu. Ek olarak dün Ünlüler takımından Elif rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

Haberler.com - Gündem