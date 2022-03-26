Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mart Cumartesi Survivor eleme adayı kimdir? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti?
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Survivor'da bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bunun ardından Gönüllüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Gönüllüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Ünlüler oldu. Ünlüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Buna göre Gönüllüler en az 3 eleme adayı çıkartmış olacak.
Ada konseyinde Gönüllüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Gökhan : 2
- Hikmet : 6
- Ardahan : 5
Eleme adayı Hikmet oluyor.
Hikmet ve Ardahan'ın 5'er oyu var. Birazdan hangi isim eleme adayı olacak açıklanacaktır.
Haftanın 2. eleme adayı 6 oyla Hikmet oluyor.
- 1. eleme adayı : Evrim
- 2. eleme adayı : Hikmet
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Bora olmuştu. Ek olarak dün Ünlüler takımından Elif rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.