Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor eleme adayı kimdir? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti?
- Güncelleme:
Survivor'da bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bunun ardından Ünlüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 23 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 23 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'den eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı. Oylama yapıldı. Birazdan puanlar açıklanacak. Şuana kadar verilen puanlar şöyle:
- Bora : 4
- Gizem : 2
- Parviz : 1
- Adem : 4
Hem Adem hem de Bora 3. eleme adayı oldu.
Buna göre hem Adem hem Bora aday oldu.
Haftanın eleme adayları şöyle:
- 1. eleme adayı : Barış
- 2. eleme adayı : Evrim
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Mert ve Berna olmuştu.
Bu haftanın eleme adayları Barış ve Evrim olmuştu. Bugün 2 kişi daha potaya girecek.